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Общество

Лидеров по ТОСам среди районов Псковской области назвала Елена Тимашова

В каком районе Псковской области наиболее развитые ТОСы, рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Красногородском районе очень плотная связка ТОСов и муниципалитета. Там наиболее сильные и активные ТОСы, они занимают лидирующие позиции. И ТОСы понимают все происходящие процессы в муниципалитетах, и местная администрация поддерживает и стимулирует работу ТОСов», – сказала Елена Тимашова.

На фото Елена Тимашова

Также она отметила, что в списке продолжает лидировать Дновский район. Там создано 38 ТОСов. «Уже, наверное, их никто не обгонит, потому что там уже вся территория покрыта ТОСами», – отметила гостья студии.

По её словам, активно продолжают развиваться ТОСы на территории Пскова. «Они [ТОСы. – Прим. ред.] были самые последние и отстающие, потому что они не признавали территориальные общественные самоуправления как что-то необходимое. Сейчас с появлением конкурса, где в этом году разыграли 5 миллионов рублей, под него многие из депутатов создали ТОСы и стимулировали их к работе», – подчеркнула Елена Тимашова.

Помимо этого, она добавила, что порядка восьми ТОСов создали в Опочецком районе, ещё десять в Бежаницком районе. «Но у нас также есть те, кто только начинает, – это Плюсса, например», – заключила гостья студии.

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