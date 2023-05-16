Все антиковидные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая

16:02, 16 мая 2023, ПАИ

Все антикоронавирусные ограничения отменят в Псковской области с 17 мая. Соответствующий указ опубликован на правовом портале региона сегодня, 16 мая.

Указ отменяет действие всех указов по противодействию распространению инфекции. За время пандемии их набралось 127. Указ вступает в силу на следующий день после опубликования, 17 мая.

Напомним, вспышка заболеваемости вследствие инфицирования новым коронавирусом впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 30 января ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией. Уже в середине февраля 2020 года количество инфицированных в Китае достигло 15 тысяч за сутки.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии заболевания, которому было присвоено название COVID-19.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в феврале 2020 года подписал план по предотвращению распространения вируса на территории области. В марте того же года в Псковской области была организована работа штаба по эпидемии коронавируса.

В начале мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Такое решение по рекомендации чрезвычайного экспертного совета было принято ВОЗ, о чем объявил 5 мая глава всемирной организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.