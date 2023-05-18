Константин Смирнов: Никакой врач не будет усыплять животное просто так

09:33, 18 мая 2023, ПАИ

Никакой врач никогда не будет усыплять животное просто так. Такое мнение в ходе обсуждения законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных во время круглого стола в медиацентре ПАИ высказал начальник ГУ «Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных» Константин Смирнов.

Спикер отметил, что сейчас специалисты столкнулись с тем, что любое умерщвление животного практически находится вне закона. «Даже если состояние тяжёлое и животное мучается, должна быть составлена куча документов, и только после этого будет принято решение об эвтаназии. И никто не хочет этим заниматься. Отправляют к нам, чтобы мы провожали в последний путь», – сообщил он.

По мнению специалиста, основанием для умерщвления животного является его опасность для людей. «Закон гласит, в случае опасности мы имеем право применять любые способы, чтобы обезопасить людей. Агрессия у животных бывает. Если в течение года собака покусала более двух человек, она подлежала умерщвлению. Полиция имела право применять табельное оружие», – подчеркнул специалист.

Также Смирнов посоветовал людям, которые ставят животных выше, чем человека, обратиться к психологу или психиатру.

Напомним, 16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.