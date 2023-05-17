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Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» завершился в Пскове

Фото здесь и далее: Детский фонд

Сегодня состоялся второй этап ежегодного футбольного турнира Псковского областного отделения Российского детского фонда «Маленькие сердца». На финальные игры приехали 10 команд юных футболистов из шести интернатных учреждений области, расположенных в Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Опочке и Великих Луках.

На поле стадиона «Машиностроитель» встретились ребята трёх возрастных категорий: младшие (8–11 лет), средние (12–14 лет) и старшие (15–18 лет). Всего футбольная площадка объединила более 80 детей. Стоит отметить, что на турнире были представлены смешанные команды из мальчишек и девчонок.

По результатам финальных игр команды распределились следующим образом:

1) в младшей возрастной группе первое место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Серебрянным призёром стала команда Порховской специальной школы-интерната;

2) в средней возрастной группе первое место заняла команда Порховской специальной школы-интерната, второе — из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а третье место досталось команде Пушкиногорской санаторной школы-интерната;

3) в старшей возрастной группе третье место заняли ребята из Красногородской специальной школы-интерната, второе — из Порховской специальной школы-интерната, а чемпионом турнира стала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Самым результативным стал матч между Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и Порховской специальной школой-интернатом, который закончился со счётом 11:1.

После финальных игр всех участников турнира ждала церемония награждения. Все участники турнира получили именные дипломы, а игроки команд, занявших призовые места, — медали и кубки. Помимо этого, все команды были награждены вкусными призами — пиццей. Её по доброй традиции передал председатель Детского фонда, директор фабрики обуви Nordman Юрий Сорокин.

Также к награждению присоединились и благотворители, которые помогли с организацией турнира. Давние помощники из Клуба добрых друзей наградили лучших вратарей, защитников и нападающих во всех возрастных категориях индивидуальными призами. Ребята получили в подарок рюкзаки, наушники, музыкальные колонки и бутылки для воды.

 

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