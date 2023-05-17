Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» завершился в Пскове
Сегодня состоялся второй этап ежегодного футбольного турнира Псковского областного отделения Российского детского фонда «Маленькие сердца». На финальные игры приехали 10 команд юных футболистов из шести интернатных учреждений области, расположенных в Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Опочке и Великих Луках.
На поле стадиона «Машиностроитель» встретились ребята трёх возрастных категорий: младшие (8–11 лет), средние (12–14 лет) и старшие (15–18 лет). Всего футбольная площадка объединила более 80 детей. Стоит отметить, что на турнире были представлены смешанные команды из мальчишек и девчонок.
По результатам финальных игр команды распределились следующим образом:
1) в младшей возрастной группе первое место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Серебрянным призёром стала команда Порховской специальной школы-интерната;
2) в средней возрастной группе первое место заняла команда Порховской специальной школы-интерната, второе — из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, а третье место досталось команде Пушкиногорской санаторной школы-интерната;
3) в старшей возрастной группе третье место заняли ребята из Красногородской специальной школы-интерната, второе — из Порховской специальной школы-интерната, а чемпионом турнира стала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.
Самым результативным стал матч между Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и Порховской специальной школой-интернатом, который закончился со счётом 11:1.
После финальных игр всех участников турнира ждала церемония награждения. Все участники турнира получили именные дипломы, а игроки команд, занявших призовые места, — медали и кубки. Помимо этого, все команды были награждены вкусными призами — пиццей. Её по доброй традиции передал председатель Детского фонда, директор фабрики обуви Nordman Юрий Сорокин.
Также к награждению присоединились и благотворители, которые помогли с организацией турнира. Давние помощники из Клуба добрых друзей наградили лучших вратарей, защитников и нападающих во всех возрастных категориях индивидуальными призами. Ребята получили в подарок рюкзаки, наушники, музыкальные колонки и бутылки для воды.
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