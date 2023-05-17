Татьяна Алексеева: Не победившие в конкурсе благоустройства территории не будут забыты

21:50, 17 мая 2023, ПАИ

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала, какие территории пользуются популярностью у голосующих и что будет с территориями, которые не одержат победу в текущем году.

«Территории, которые не стали победителями, могут быть повторно включены в голосование на следующий год», — рассказала Татьяна Алексеева.

Замначальника УГХ также напоминает, что прозрачность голосования обеспечена.

«Все территории, которые однажды попали в «Городскую среду», продолжают оставаться в ней до тех пор, пока не будут благоустроены», – отметила Татьяна Алексеева.

Также Татьяна подробно рассказала о том, почему некоторые территории не могут выиграть несколько лет подряд. Большее количество голосов собирают территории, которые пользуются спросом и популярностью у жителей региона.

Напомним, что проголосовать можно тремя способами:

1. На сайте «Госуслуги».

2. На онлайн-платформе с авторизацией через «Госуслуги».

3. С помощью волонтёров.

Ранее ПАИ писало, что свыше 60 тысяч жителей Псковской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году.