Татьяна Алексеева: Не победившие в конкурсе благоустройства территории не будут забыты
Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала, какие территории пользуются популярностью у голосующих и что будет с территориями, которые не одержат победу в текущем году.
«Территории, которые не стали победителями, могут быть повторно включены в голосование на следующий год», — рассказала Татьяна Алексеева.
Замначальника УГХ также напоминает, что прозрачность голосования обеспечена.
«Все территории, которые однажды попали в «Городскую среду», продолжают оставаться в ней до тех пор, пока не будут благоустроены», – отметила Татьяна Алексеева.
Также Татьяна подробно рассказала о том, почему некоторые территории не могут выиграть несколько лет подряд. Большее количество голосов собирают территории, которые пользуются спросом и популярностью у жителей региона.
Напомним, что проголосовать можно тремя способами:
1. На сайте «Госуслуги».
2. На онлайн-платформе с авторизацией через «Госуслуги».
3. С помощью волонтёров.
Ранее ПАИ писало, что свыше 60 тысяч жителей Псковской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году.