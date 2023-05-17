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Общество

Более 60 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 60 тысяч жителей Псковской области проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году, сообщается на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвует более 80 территорий Псковской области. Жители региона онлайн могут определить объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом из них. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе созданы волонтерские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС продлится до 31 мая.

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