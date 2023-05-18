Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:29, 18 мая 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 17 мая в 10:02 в Плюсском районе в деревне Терешинка сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в электроприборе внутри дома. Спасена хозяйственная постройка.

В 14:52 в деревне Славковичи Порховского района на улице Совхозной сгорело бесхозное строение. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Спасён жилой дом.

В 17:42 в Пскове произошёл пожар в жилом доме на улице Шоссейной. Погибшей обнаружена 79-летняя женщина.

В 20:50 в деревне Бараново Пушкиногорского района сгорела хозяйственная постройка. Причина — предположительно поджог.