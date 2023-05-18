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Нельзя быть гуманным к человеку и при этом негуманным к животному – зоозащитница

Нельзя быть гуманным к человеку и при этом негуманным к животному. Такое мнение высказала сотрудник ПРОО «Зоозащита» Валерия Ханзлик относительно законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных во время круглого стола в медиацентре ПАИ 17 мая.

Валерия Ханзлик

Зоозащитница подчеркнула, что принятие этого законопроекта противоречит конституции, которая провозглашает гуманное отношение к животным. Она также обратила внимание на то, что инициатива исходили из регионов, где бюджет был нерационально потрачен.

«Закон не исполняли, поэтому логично, что собаки бегали и были инциденты. Ведь мы имеем несчастные случаи в определенных регионах. Но достаточно и других примеров. Так в Москве и Петербурге эта проблема решена. Там нет случаев нападения. Там где работает закон, есть взаимодействие зоозащиты и власти, есть и положительная динамика», — отметила она. 

В части обращения с агрессивными собаками Валерия Ханзлик поддержала законопроект. «Мы не понимаем, как с [агрессивными собаками - ред.] работать. Невозможно даже зайти в вольер. Как такую собаку содержать?» – поделилась зоозащитница.  

Напомним, 16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Государственно-правовое управление (ГПУ) президента высказало критические замечания к законопроекту о передаче на региональный уровень полномочий по решению вопросов, связанных с бездомными животными. Не поддержали законопроект и в экспертном управлении президента, отмечается в заключении ГПУ.

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