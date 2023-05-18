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Культура

Лучшие уличные театры России подготовили спектакли для Дней пушкинской поэзии в Михайловском

Лучшие уличные театры России подготовили спектакли для Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Михайловском в первые выходные лета. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Фото ПАИ

«Мы продолжаем тренд на уличный театр. В прошлом году мы собрали самое лучшее, что есть в стране из уличных театров. В этом году к нам снова едут друзья, которые были в прошлом году. Они подготовили программу специально под наш праздник», - рассказал Волхонов.

Он также напомнил, что в прошлом году в Пскове «устроили небольшой переполох с театральными куклами». «В этом году мы даже думали перекрыть улицы, но все-таки это 2 июня, пятница, и мы бы не хотели, чтобы у горожан было негативное мнение про нас. Поэтому улицы перекрывать не будем, но театральная постановка по городу пройдёт», - анонсировал спикер.

Дмитрий Волхонов добавил, что в этом году на празднике в Пушкинском заповеднике выступят Пётр Налич и инди-группа «Сироткин».

Закрытие фестиваля планируется провести в областной филармонии в Пскове. 

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