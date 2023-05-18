Игорь Сопов поприветствовал участников Форума молодёжных избирательных комиссий

12:21, 18 мая 2023, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обратился с приветственным словом к участникам Форума молодёжных избирательных комиссий. Мероприятие проходит с 18 по 19 мая в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Форум можно назвать международным, к нам приехали ребята из 29 регионов и Белоруссии», – отметил он.

Мероприятие проходит на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая. Общее количество участников – 112 человек.

Напомним, что Избирательная комиссия Псковской области проводит Форум молодёжных избирательных комиссий с 2019 года. Он посвящен развитию социальных компетенций молодёжи, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержке инициатив молодых избирателей.