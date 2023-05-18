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Общество

Михаил Ведерников: Избирательная система в России – одна из самых эффективных

Участие в открытии Форума молодёжных избирательных комиссий принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мероприятие стартовало сегодня, 18 мая, в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я искренне рад видеть здесь наших белорусских друзей. Наши отношения развиваются очень динамично, реализовано много проектов и будет реализовано ещё больше», – заверил он.

Глава региона также подчеркнул, что рад видеть на мероприятии заинтересованных и креативных участников.

«Сейчас есть возможность проверять подлинность подписей и голосовать электронно, избирательная система в России – одна из самых эффективных и сбалансированных. Рад, что столько молодых людей искренне этим интересуются», – отметил он.

Михаил Ведерников пожелал участникам успеха и призвал их делиться своим уникальным опытом.

Также губернатор ответил на вопросы участников форума. На один из вопросов про первое впечатление от Псковской области Михаил Ведерников ответил, что оно было «грустное», а потом его поразила энергетика Псковской земли, её святыни.

«Вначале график был напряжённый, чтобы перезагрузиться, достаточно пройти вокруг Псковского кремля и вновь можно идти работать. Древние стены вытягивают негатив.  Я чувствую особую, дополнительную силу», – сказал он.

Напомним, что мероприятие проходит на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая с участием представителей молодёжи из 29 субъектов РФ и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек. Также участников форума поприветствовал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

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