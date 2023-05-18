Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Хоровая капелла имени Юрлова выступит в Пскове 9 июня

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова 9 июня выйдет на главную сцену в северной части Псковского кремля в составе сводного хора и в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Выступление пройдёт в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТКД по региону.

Фото: ТКД Псковской области

«Один из старейших художественных коллективов Москвы не впервые на Псковской земле и уже успел завоевать любовь и признание у псковичей», - отметили в ТКД.

Под управлением российского хорового и оперно-симфонического дирижера Геннадия Дмитряка капелла Юрлова вместе с Губернаторским симфоническим оркестром закрывала в Псковской областной филармонии год празднования 800-летия Александра Невского.

«А теперь прославленный коллектив вновь поразит зрителей своим талантливым выступлением уже 9 июня. Начало концерта в 19:00», - рассказали в ТКД.

Вход на мероприятие свободный, места в партере по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

Джазмен Аркадий Галковский станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»
18 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «Дарю музею»
18 мая 2023

Более 100 тысяч человек посетили Изборский музей с начала года
18 мая 2023

Хоровая капелла имени Юрлова выступит в Пскове 9 июня
18 мая 2023

Ночь музеев в Изборске обсуждают в медиацентре ПАИ
18 мая 2023

На ночную экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей
18 мая 2023

Хедлайнеров поэтического праздника в Михайловском назвали организаторы
18 мая 2023

Не менее 48 тысяч гостей могут посетить Дни пушкинской поэзии в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...