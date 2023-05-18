Хоровая капелла имени Юрлова выступит в Пскове 9 июня

13:12, 18 мая 2023, ПАИ

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова 9 июня выйдет на главную сцену в северной части Псковского кремля в составе сводного хора и в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Выступление пройдёт в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТКД по региону.

«Один из старейших художественных коллективов Москвы не впервые на Псковской земле и уже успел завоевать любовь и признание у псковичей», - отметили в ТКД.

Под управлением российского хорового и оперно-симфонического дирижера Геннадия Дмитряка капелла Юрлова вместе с Губернаторским симфоническим оркестром закрывала в Псковской областной филармонии год празднования 800-летия Александра Невского.

«А теперь прославленный коллектив вновь поразит зрителей своим талантливым выступлением уже 9 июня. Начало концерта в 19:00», - рассказали в ТКД.

Вход на мероприятие свободный, места в партере по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.