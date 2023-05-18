Более 100 тысяч человек посетили Изборский музей с начала года

13:21, 18 мая 2023, ПАИ

Более 104 тысяч человек посетили Государственный музей-заповедник «Изборск» с начала года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор учреждения Наталия Дубровская.

«Это не только гости из других регионов, это прежде всего мы, псковичи. Люди, которые традиционно считают, что Изборск - это одно из лучших мест, где можно провести выходные», — подчеркнула директор музея-заповедника.

Она также поздравила всех с Международным днём музеев, который отмечается сегодня в России. «Я хочу поздравить всех, кто нас сегодня слушает. Потому что каждый хоть раз бывал в музее, а если нет, то сегодня самое время. Сегодня все музеи нашей области открыли свои двери для гостей бесплатно. Сегодня действительно праздник, и в этот день хочется прежде всего поблагодарить тех, кто помогает музеям, кто любит музеи. И конечно, огромные слова благодарности хочется сказать нашему губернатору, Михаилу Юрьевичу Ведерникову», — подытожила она.