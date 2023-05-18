Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 100 тысяч человек посетили Изборский музей с начала года

Более 104 тысяч человек посетили Государственный музей-заповедник «Изборск» с начала года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор учреждения Наталия Дубровская.

Фото: Государственный музей-заповедник "Изборск"

«Это не только гости из других регионов, это прежде всего мы, псковичи. Люди, которые традиционно считают, что Изборск - это одно из лучших мест, где можно провести выходные», — подчеркнула директор музея-заповедника.

Она также поздравила всех с Международным днём музеев, который отмечается сегодня в России. «Я хочу поздравить всех, кто нас сегодня слушает. Потому что каждый хоть раз бывал в музее, а если нет, то сегодня самое время. Сегодня все музеи нашей области открыли свои двери для гостей бесплатно. Сегодня действительно праздник, и в этот день хочется прежде всего поблагодарить тех, кто помогает музеям, кто любит музеи. И конечно, огромные слова благодарности хочется сказать нашему губернатору, Михаилу Юрьевичу Ведерникову», — подытожила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

Джазмен Аркадий Галковский станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»
18 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «Дарю музею»
18 мая 2023

Более 100 тысяч человек посетили Изборский музей с начала года
18 мая 2023

Хоровая капелла имени Юрлова выступит в Пскове 9 июня
18 мая 2023

Ночь музеев в Изборске обсуждают в медиацентре ПАИ
18 мая 2023

На ночную экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» приглашают псковичей
18 мая 2023

Хедлайнеров поэтического праздника в Михайловском назвали организаторы
18 мая 2023

Не менее 48 тысяч гостей могут посетить Дни пушкинской поэзии в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...