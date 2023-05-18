Псковичей приглашают принять участие в акции «Дарю музею»

13:50, 18 мая 2023, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции «Дарю музею». Об этом сообщила директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, эта акция для музея-заповедника уже давно стала традиционной. «Все люди, которые хотят, чтобы дорогие их сердцу вещи и семейные архивы вошли в историю, могут подарить их музею. Мы очень ждём. Акцию проводит главный хранитель Изборского музея», — сообщила Наталия Дубровская.

Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Встреча с главным хранителем Изборского музея, заместителем директора по учетно-хранительской работе Людмилой Солдатенко пройдёт 20 мая в 18:30 в выставочном зале Изборского музея.