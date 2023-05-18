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Общество

Почти 12 млн рублей выделили на работу с бездомными животными в Псковской области

На работу с бездомными животными в Псковской области в 2023 году было выделено почти 12 млн рублей. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

На фото подопечный приюта "Шанс"

«Михаил Юрьевич Ведерников [губернатор Псковской области. - ПАИ] всегда поддерживает гуманное обращение с животными. Суммы на организацию работы с безнадзорными животными по заявкам граждан ежегодно повышаются. Если в 2022 году на эти нужды было выделено 9 млн 945 тысяч рублей, то в 2023 почти 12 млн», – сообщила Вера Баданина.

Вера Баданина

Комментируя законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных, она обратила внимание, что изменения в федеральном законе не указывают на необходимость эвтаназии, а лишь наделяют регионы полномочиями разрабатывать дополнительные мероприятия. «Закон как раз против эвтаназии, он гласит, что жестокое обращение с животными наказуемо», — рассказала Вера Баданина, отметив, что любой закон будет действенным, если определить меру административной ответственности.

Также она подчеркнула, что проблему с безнадзорными животными надо решать комплексно, попутно объясняя людям, что такое гуманизм.

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