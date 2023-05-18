Лингвистический лагерь откроется летом в Печорском районе

15:23, 18 мая 2023, ПАИ

Дети народа сето смогут изучать свой родной язык в лингвистическом лагере, который будет работать в июне 2023 года в деревне Сигово на территории музея-усадьбы народа сето в Печорском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Дети народа сето могут изучать здесь свой родной язык, собирать свои сказки, учиться готовить по своим рецептам. Но, конечно, такая возможность есть не только у детей сето, она есть у всех детей, которые захотят приехать и познакомиться с культурой народа сето», — отметила Наталия Дубровская.

У народа сето нет письменности, поэтому в лагере проходит обучение языку в быту, а также с помощью национального фольклора – песен, игр и танцев. Для участников лагеря будут организованы экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию. Школьники изучат традиции земледелия и поставят спектакли по национальным сетоским сказкам.

Детский лингвистический лагерь проводится с 2007 года за счёт средств государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».