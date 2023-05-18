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Общество

Ещё одно кафе планируют открыть в Изборске

Ещё одно музейное кафе планируют открыть в Изборске. Как рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, его планируют открыть около выставочного зала на улице Печорской. 

«Там можно будет не только купить сувениры, но и попробовать вкусную выпечку. Если кто-то ещё не пробовал сетоский крендель - добро пожаловать в Изборский музей, в усадьбу народа сето», — рассказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что после открытия новой площадки традиционные сетоские блюда можно будет попробовать не только в усадьбе сето, но и в Изборске.

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