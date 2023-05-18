«Лежачий полицейский» планируют установить на опасном участке дороги в Опочке

17:45, 18 мая 2023, ПАИ

Вопрос об установке «лежачего полицейского» для ограничения скорости проезжающих автомобилей на улице Набережной в Опочке рассмотрят на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в администрации Опочецкого района.

Также там уточнили, что местные жители стали обращаться в администрацию с просьбой урегулировать движение на улице Набережной после установки «лежачих полицейских» на центральной улице города.

«После того как установили «лежачих полицейских» на улице в центре города, автомобилисты стали ездить по улице Набережной, поскольку она расположена параллельно с центральной улицей города», – рассказали в администрации района.

Напомним, что на улице Набережной возле городского стадиона был сбит 11-летний ребенок.