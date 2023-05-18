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Общество

Более 25 услуг доступно в Изборском музее держателям «Пушкинской карты»

Более 25 услуг можно оплатить в Государственном музее-заповеднике «Изборск» «Пушкинской картой». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Фото: Дарья Хваткова | ПАИ

«Мы ждём всех обладателей «Пушкинских карт» в гости. У нас можно посетить не только лекции и экскурсии, но и различные мастер-классы. Молодёжь у нас грамотная. Знает, как найти музейный сайт. Так что выбирайте любую программу, любой мастер-класс и приезжайте в Изборск. Надеюсь, мы удовлетворим все ваши желания», — отметила она.

По словам Наталии Дубровской, сотрудники музея провели в этом направлении большую работу и стараются отталкиваться в том числе от того, что хотят сами гости музея. 

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