Более 25 услуг доступно в Изборском музее держателям «Пушкинской карты»

17:21, 18 мая 2023, ПАИ

Более 25 услуг можно оплатить в Государственном музее-заповеднике «Изборск» «Пушкинской картой». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Мы ждём всех обладателей «Пушкинских карт» в гости. У нас можно посетить не только лекции и экскурсии, но и различные мастер-классы. Молодёжь у нас грамотная. Знает, как найти музейный сайт. Так что выбирайте любую программу, любой мастер-класс и приезжайте в Изборск. Надеюсь, мы удовлетворим все ваши желания», — отметила она.

По словам Наталии Дубровской, сотрудники музея провели в этом направлении большую работу и стараются отталкиваться в том числе от того, что хотят сами гости музея.