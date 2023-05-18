Торговые точки перенесли с Соборной площади в Печорах

21:05, 18 мая 2023, ПАИ

На время реконструкции Соборной площади принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«Ремонт Соборной площади приобретает реальные очертания. Уже близки к завершению археологические изыскания. На время ремонта было принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию», — отметили в редакции.

Сообщается также, что с владельцами объектов достигли договорённости.

«Перевозка осуществлялась совместно районной и городской администрациями. И переезд — временная мера на период ремонта крупного инфраструктурного объекта, каким, без сомнения, является Соборная площадь», — пояснил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев.

С использованием спецтехники ларьки переместили на парковку на улице Псковской в Печорах 17 мая. Процедура стала бесплатной для владельцев торговых точек.

Отметим, что проект реконструкции Соборной площади победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, который проводится Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».