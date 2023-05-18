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Общество

Торговые точки перенесли с Соборной площади в Печорах

На время реконструкции Соборной площади принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию. Об этом пишет газета «Печорская правда». 

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

«Ремонт Соборной площади приобретает реальные очертания. Уже близки к завершению археологические изыскания. На время ремонта было принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию», — отметили в редакции.

Сообщается также, что с владельцами объектов достигли договорённости.

«Перевозка осуществлялась совместно районной и городской администрациями. И переезд — временная мера на период ремонта крупного инфраструктурного объекта, каким, без сомнения, является Соборная площадь», — пояснил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев.

С использованием спецтехники ларьки переместили на парковку на улице Псковской в Печорах 17 мая. Процедура стала бесплатной для владельцев торговых точек.

Отметим, что проект реконструкции Соборной площади победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, который проводится Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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