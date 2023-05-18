Торговые точки перенесли с Соборной площади в Печорах
На время реконструкции Соборной площади принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию. Об этом пишет газета «Печорская правда».
«Ремонт Соборной площади приобретает реальные очертания. Уже близки к завершению археологические изыскания. На время ремонта было принято решение перенести торговые ларьки, где продавали сувенирную продукцию», — отметили в редакции.
Сообщается также, что с владельцами объектов достигли договорённости.
«Перевозка осуществлялась совместно районной и городской администрациями. И переезд — временная мера на период ремонта крупного инфраструктурного объекта, каким, без сомнения, является Соборная площадь», — пояснил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев.
С использованием спецтехники ларьки переместили на парковку на улице Псковской в Печорах 17 мая. Процедура стала бесплатной для владельцев торговых точек.
Отметим, что проект реконструкции Соборной площади победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, который проводится Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».