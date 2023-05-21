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Общество

Россиянам посоветовали не украшать дачные участки гипсовыми гномами

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой: всё это вышло из моды и является антитрендом сезона, рассказал он РИА Новости.

«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны. <...> Всё-таки цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место, если она встраивается в дизайн участка органично», — сообщил Никита Чаплин.

Также он отметил, что сейчас во всём существует тренд естественности, использования натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька уже неактуальна.

«Она может быть только на детской площадке, но не на дорожках вашего садового участка. Ещё один элемент, который вышел из моды, — пластиковые пруды: они неактуальны и непрактичны. Специалисты рекомендуют использовать камень или плитку для оборудования водоёма на своём участке, но не пластик. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка. Лобное место с костром старомодно и пожароопасно. Лучше оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем», — рассказал депутат.

При этом он напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров.

«Ещё один антитренд — деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки», — добавил он.

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