Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Старинные псковские храмы сфотографировали из космоса

Старинные псковские храмы, включённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сфотографировали из космоса. Снимок в своём телеграм-канале выложила госкорпорация «Роскосмос».

«На снимке космического аппарата «Ресурс-П» храмы псковской архитектурной школы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий в себя 10 памятников церковной архитектуры XII — начала XVII века», — уточняется в подписи к фотографии.

Авторы поста отметили, что Псков — один из древнейших городов России, «здесь сложился особый тип православного храма: одноглавый, кубической формы с пониженными угловыми частями и многоскатными кровлями, а вместо отдельно стоящей башни-колокольни — стена с проёмами «под колоколы».  

«В этих храмах нет богатства внешней отделки, а известняк при кладке стен даже гладко не обтёсывался. Сдержанный декор в виде поясков бегунца и поребрика лишь подчёркивает северную строгость. Но внешний аскетизм скрывает особый внутренний голос храмов псковской архитектурной школы. При строительстве церковных стен в них закладывали голосники — глиняные сосуды, обращённые горловиной внутрь храма. Это даёт уникальную и удивительную акустику, когда каждое слово, прочитанное или спетое, везде слышно ясно и отчётливо», — рассказали подписчикам Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что журналисты ПАИ получили премию правительства региона за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 мая 2023

Ливни накроют Северо-Запад России
21 мая 2023

У юных псковичей остались сутки для подачи заявки на «Губернаторский дневник»
21 мая 2023

Десять щенков выкинули в мешке из-под сахара в Псковском районе

21 мая 2023

Движение транспорта ограничат на площади Ленина в Пскове 23 мая
21 мая 2023

Бензин может подорожать в России с 1 июня
21 мая 2023

Борис Елкин рассказал об обогнувшем границы СССР на велосипеде путешественнике

21 мая 2023

Участники форума «Диалог культур» прибыли в Псковскую область

21 мая 2023

Митрополит Тихон проконтролировал ход строительства верхнего придела в храме в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...