Старинные псковские храмы сфотографировали из космоса

12:01, 21 мая 2023, ПАИ

Старинные псковские храмы, включённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сфотографировали из космоса. Снимок в своём телеграм-канале выложила госкорпорация «Роскосмос».

«На снимке космического аппарата «Ресурс-П» храмы псковской архитектурной школы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий в себя 10 памятников церковной архитектуры XII — начала XVII века», — уточняется в подписи к фотографии.

Авторы поста отметили, что Псков — один из древнейших городов России, «здесь сложился особый тип православного храма: одноглавый, кубической формы с пониженными угловыми частями и многоскатными кровлями, а вместо отдельно стоящей башни-колокольни — стена с проёмами «под колоколы».

«В этих храмах нет богатства внешней отделки, а известняк при кладке стен даже гладко не обтёсывался. Сдержанный декор в виде поясков бегунца и поребрика лишь подчёркивает северную строгость. Но внешний аскетизм скрывает особый внутренний голос храмов псковской архитектурной школы. При строительстве церковных стен в них закладывали голосники — глиняные сосуды, обращённые горловиной внутрь храма. Это даёт уникальную и удивительную акустику, когда каждое слово, прочитанное или спетое, везде слышно ясно и отчётливо», — рассказали подписчикам Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что журналисты ПАИ получили премию правительства региона за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».