Борис Елкин призвал псковичей голосовать за один из вариантов нового городского фонтана

12:45, 21 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале призвал псковичей голосовать за один из вариантов нового городского фонтана.

«В канале губернатора выбираем концепцию светомузыкального фонтана, который появится в сквере 60-летия Октября по договорённости Михаила Юрьевича со Сбером. Переходите по ссылке, смотрите и ставьте лайки. Итоги голосования будут зависеть от количества реакций», — отметил глава города.

К настоящему моменту лидирует первый вариант, который выглядит так: