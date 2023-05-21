Борис Елкин призвал псковичей голосовать за один из вариантов нового городского фонтана
Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале призвал псковичей голосовать за один из вариантов нового городского фонтана.
«В канале губернатора выбираем концепцию светомузыкального фонтана, который появится в сквере 60-летия Октября по договорённости Михаила Юрьевича со Сбером. Переходите по ссылке, смотрите и ставьте лайки. Итоги голосования будут зависеть от количества реакций», — отметил глава города.
К настоящему моменту лидирует первый вариант, который выглядит так:
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