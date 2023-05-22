Бесплатную консультацию проведут в псковском центре «Мой бизнес» 26 мая

12:07, 22 мая 2023, ПАИ

Бесплатную консультацию по юридическим вопросам можно будет получить в центре «Мой бизнес» 26 мая в связи с Днём российского предпринимательства. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» сообщила директор центра Анастасия Иванова.

Директор центра «Мой бизнес» отметила, что на консультацию можно будет прийти с 10:00 до 13:00.

Кроме того, 22 мая в центре пройдёт мастер-класс по продвижению при помощи сарафанного радио. Предпринимателям расскажут, как налаживать коммуникации, не имея на это денежных средств. А 23 мая в «Простории» пройдёт неформальная встреча предпринимателей и банков. «Поговорим с управляющими банков открыто, напрямую. Поговорим и про господдержку. У нас на мероприятия вход открытый: расписание и регистрация есть на нашем сайте», — рассказала Анастасия Иванова и подчеркнула, что места пока есть.

Директор центра отметила, что порядка 10-15 % участников этих мероприятий — новенькие. Также она рассказала, что 30-37 % пользователей услуг центра проживают в Псковской области. Остальные же проживают в Пскове.

Анастасия Иванова обратила внимание на то, что сейчас среди самозанятых довольно много молодёжи. По её словам, таким образом люди творческих профессий пытаются монетизировать свое хобби.