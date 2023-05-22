Полиция ищет виновных в повреждении спортплощадки в парке Пскова

12:19, 22 мая 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту возгорания спортивного баскетбольного кольца со щитом, находящегося на детской площадке в парке Гагарина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД в 4:46 22 мая.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Действия полиции на данный момент направлены на установление лиц, причастных к данному деянию. Проводится процессуальная проверка», - заключили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 22 мая, глава Пскова Борис Елкин сообщил о том, что вандалы подожгли футбольные ворота с баскетбольным кольцом в парке Гагарина.