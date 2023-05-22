Полиция ищет виновных в повреждении спортплощадки в парке Пскова
Полиция проводит проверку по факту возгорания спортивного баскетбольного кольца со щитом, находящегося на детской площадке в парке Гагарина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД в 4:46 22 мая.
«На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Действия полиции на данный момент направлены на установление лиц, причастных к данному деянию. Проводится процессуальная проверка», - заключили в ведомстве.
Напомним, сегодня, 22 мая, глава Пскова Борис Елкин сообщил о том, что вандалы подожгли футбольные ворота с баскетбольным кольцом в парке Гагарина.
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