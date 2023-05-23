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Общество

За инициативность поблагодарил создателей ТОС Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил участников регионального движения ТОС с Днём территориального общественного самоуправления и поблагодарил их за инициативность. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 22 мая, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Хочу отметить, что, если бы не было таких инициативных людей, как вы, такого бы праздника не состоялось. Хочу поблагодарить вас за вашу инициативу, труд и любовь к малой родине. В 2018 году мы начали свою работу, но как далеко мы продвинулись, сегодня уже более 500 ТОСов создано на территории нашего региона. Отмечу, что Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - ПАИ] относится очень внимательно к вашим инициативам. Из года в год мы увеличиваем обьём средств на реализацию проектов, сумму по каждому гранту увеличили до 500 тысяч. Михаил Юрьевич, спасибо вам за поддержку, такая она мощная с вашей стороны, самое трудное - найти источник финансирования, с этой проблемой вы и правительство превосходно справляетесь, — сказал Александр Котов. 

Он также отметил, что количество ТОСов растёт, поэтому увеличивается конкуренция. В связи с этим Александр Котов призвал все ТОСы обратить пристальное внимание на качество заявок на конкурсы. 

«Михаил Юрьевич, мы надеемся, что средства, которые будут выделять на ТОСы, будут только расти», – добавил председатель Собрания. 

Он также обратил внимание, что необходимо проанализировать локализацию проектов ТОСов. «В каждом районе проблемы, они одни и те же, а способы разрешения различаются. Не все зависит от наличия средств в бюджете, не менее важна инициатива. Там, где есть лидер, который готов помочь жителям, объяснить необходимость идеи, там зачастую эти проблемы решаются значительно быстрее. Мы на региональном уровне понимаем, что таких инициативных людей надо поддерживать. Я думаю, что это движение нужно поддерживать, развивать и стараться увеличивать обьёмы финансирования», – заключил Александр Котов.

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