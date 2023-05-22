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Общество

Экс-директор псковской школы «Ника» прокомментировал назначение преемника

Экс-директор псковской гребной школы «Ника» Константин Чижов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ прокомментировал назначение преемника Александра Белоуса.

Фото: Константин Чижов

«Всё это время Александр был рядом с нами и был в курсе наших дел. Я 19 лет занимал пост директора школы и одновременно председателя совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли). Это серьёзная, ответственная работа. Александр полон сил и желания работать на этой должности. Это завершение моей работы и начало Александра на новом месте. Задач очень много, и здесь мне такой помощник нужен был всегда, но он работал в другом месте. Я думаю, что многие вопросы будет теперь решать намного легче», — заявил Константин Чижов.

Ранее сообщалось, что новым директором спортивной школы олимпийского резерва «Ника» в Пскове назначили Александра Белоуса, который приступил к работе в новой должности 22 мая.

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