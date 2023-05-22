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Общество

Более 20 тысяч субъектов МСП зарегистрировано в Псковской области

Более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрировано в Псковской области. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Он подчеркнул, что в Псковской области субъектов МСП насчитывается в пределах 20–20,5 тысячи. Их стало больше за последнее время после значительного снижения в период пандемии коронавируса. При этом самозанятых зарегистрировано порядка 17 тысяч. Из них всего тысяча — предприниматели, остальные — физлица, которые зарегистрировались для ведения своего собственного дела.

«Я думал, что количество субъектов МСП уменьшится за счёт увеличения количества самозанятых. Этого не произошло. Для меня это было неким сюрпризом», — отметил Аркадий Мурылёв. Это говорит о том, что новые субъекты приходят в бизнес, добавил он.

Также эксперт отметил, что санкции и пандемия «открывают двери для новых предпринимателей», которые адаптировались к новым условиям. «Надеемся, что количество субъектов МСП будет увеличиваться», — добавил гость эфира.

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