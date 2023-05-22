Прогулку псковских медвежат запечатлели на видео

18:25, 22 мая 2023, ПАИ

Псковских медвежат Фасолинку и Горошинку во время прогулки запечатлели на видео. Об этом сообщается в группе «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте».

«После переселения мохнатых «человечков» в лесные вольеры мы существенно сократили наше присутствие в их жизни, что крайне важно для их безопасности в будущем. Поэтому мы стараемся не беспокоить их лишний раз, даже ради съёмок», — отметили в учреждении.

Там добавили, что кадры удалось заснять в апреле. «Тогда медвежата ещё не так далеко отходили от домика-берлоги и не могли обнаружить наши скрадки-укрытия, из которых мы их и снимали», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.