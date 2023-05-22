Псковичей приглашают принять участие в благотворительном фонде «Жить вместе»

18:50, 22 мая 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в благотворительном фонде «Жить вместе». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Национальная премия «Жить вместе» ищет неравнодушных граждан, которые объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, помогают нуждающимся!» — говорится в сообщении.

Главный критерий отбора кандидатов — наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Проект должен существовать не менее трёх лет, отметили в пресс-службе.

Премия будет вручаться в пяти номинациях: «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь» и «Русская традиция». Призовой фонд составит 1 125 000 рублей.

До 25 мая благотворительный фонд «Жить вместе» проводит приём заявок на сайте проекта для участия в одноимённой премии.