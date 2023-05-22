Студентка из Великих Лук получила стипендию Правительства РФ

19:09, 22 мая 2023, ПАИ

Студентка Великолукского медицинского колледжа Елизавета Шабанова за особые заслуги в учёбе и общественной работе в следующем 2023/2024 учебном году будет получать стипендию Правительства Российской Федерации. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Девушка учится на втором курсе отделения сестринского дела.

Елизавета Шабанова заняла первое место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и второе место в национальном чемпионате по компетенции «медицинский и социальный уход».