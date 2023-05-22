Рост числа самозанятых в Псковской области в ближайшем году может составить 10%

21:05, 22 мая 2023, ПАИ

Рост числа самозанятых в Псковской области в ближайшем году может составить 10 %. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь».

«Рост числа самозанятых в Псковской области будет в пределах 10 %, не более», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он также отметил, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Псковской области на протяжении ближайшего года не будет сокращаться и останется примерно на текущем уровне. «По поводу субъектов МСП я бы даже не прогнозировал рост. По крайней мере, я не вижу предпосылок. Но спада быть не должно, если не случится ударов по нашей экономике», — заключил Аркадий Мурылёв.

Отметим, что в настоящий момент в Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов МСП.