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Общество

Реставрацией двух объектов культурного наследия в Пскове занимается компания-обладатель «реставрационного Оскара»

Реставрацию двух объектов культурного наследия на улице Профсоюзной в Пскове закончат в 2023 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко.

Фото из архива комитета по охране ОКН Псковской области. 2022 год.

«Архиерейский дом и Надвратный корпус у церкви Одигитрии уже в этом году получат первозданный вид, такой, какими их изначально задумал архитектор. Состояние этих памятников было сложным, плохим, стены фактически разъезжались. Туда мы, кроме того, подвели все сети, чтобы приспособить к современному использованию», – рассказал он.

Денис Василенко сообщил, что этим проектом занимались псковские проектировщики, которые в прошлом году на архитектурном фестивале получили за эту работу золотую медаль. Воплощает проект организация из Санкт-Петербурга, которая несколько лет назад получили в Лондоне «реставрационный Оскар». «Они, в частности, в Петербурге сделали Новую Голландию. Теперь вот работают у нас», – рассказал гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова».

Он также добавил, что они с удовольствием примут на работу на разные объекты студентов-инженеров, сметчиков, реставраторов. «Всем найдётся место», – отметил Денис Василенко.

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