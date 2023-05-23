Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове завершат к сентябрю

13:27, 23 мая 2023, ПАИ

Проект реставрации храма Одигитрии (Введения) на Печерском подворье завершают в Пскове. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 мая.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик добавил, что активное участие в разработке этого непростого проекта приняли псковские архитекторы. К сентябрю проект планируют завершить.

Денис Василенко добавил, что начало реставрационных работ запланировано на следующий год. Однако они не исключают, что начать работы в церкви Одигитрии удастся и в этом году.

Кроме того, специалисты планируют начать реставрацию храма Николы со Усохи. «Храм врос в землю, предстоит на 80 сантиметров понизить территорию. И вот этот пятачок, семинария, церковь Николы со Усохи, храм Одигитрии, Архиерейский дом, Надвратный корпус, когда работы там завершатся, будет очень притягательным местом в самом центре города», - подчеркнул Денис Василенко.

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII–XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни.