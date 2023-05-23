На 11% выросло производство сельхозпродукции в Псковской области

19:24, 23 мая 2023, ПАИ

Индекс производства сельхозпродукции в Псковской области составил 111 % за четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«По состоянию на 1 мая за четыре месяца 2023 года индекс производства у нас хороший — 111 %, — подчеркнул гость медиацентра. — Хорошая тенденция наблюдается в производстве сырого молока — плюс порядка 7 %. По мясу немного минусуем за счёт свиноводства. В растениеводстве посевная идёт в штатном режиме с определёнными трудностями».

Он также выразил надежду, что посевную кампанию удастся завершить в агротехнические сроки. Александр Никандров добавил, что производство продукции рассчитывают получить на уровне 2021 года.

Помимо этого, гость медиацентра сообщил, что субсидирование всех направлений доведено до 100 %, за исключением культуро-технических работ, которые сейчас выполняются.

«Подписали соглашение о субсидии на реализацию зерна, — сказал Александр Никандров. — Это уже второй транш в этом году. Выделено более шести миллионов. К сожалению, озимого рапса у нас погибло более девяти тысяч гектаров — почти 80 %. Сейчас всё пересеяли. Будем работать в этом направлении», — заключил гость медиацентра.