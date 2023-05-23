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Общество

Беспилотники запретили запускать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Во время проведения Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках запрещено использовать гражданские беспилотники. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

Напомним, что на территории Псковской области действует запрет на запуск любых гражданских беспилотников, за исключением тех, что используются с разрешения органов государственной власти. Соответствующий указ 3 мая подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, администрация Великих Лук, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. 

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