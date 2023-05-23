Псков лидирует по количеству отличников по итогам акции «Губернаторский дневник»

18:20, 23 мая 2023, ПАИ

В Псковской области начался этап подведения итогов юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник», передаёт корреспондент издания «Комсомольская правда. Псков».

В абсолютных лидерах по поданным заявкам традиционно является Псков. Всего 170 псковских школьников решили испытать удачу и отправить нам свой бланк для участия. На втором месте в этом году оказался Псковский район с 68 отличниками, обогнав Великие Луки всего на одного ученика (67 заявок).

Среди малых муниципальных образований пальму первенства вот уже который год уверенно держит Островский район (52 заявки). За ним следует Опочецкий район (23 заявки). Далее идут Печорский (16 заявок), Дновский (14 заявок) и Себежский (10 заявок) районы. Чуть меньше отличников прислало заявки из Бежаницкого (восемь заявок) и Пыталовского (семь заявок) районов. Сразу три района прислали одинаковое количество заявок: Пустошкинский, Красногородский и Великолукский (по четыре заявки). На одну заявку меньше прислали Усвятский и Плюсский районы (по три заявки). Рейтинг завершают три заявки от Пушкиногорского, Гдовского и Дедовичского районов.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года, в 2023 году она состоится в 10-й, юбилейный раз. За всё время проведения акции на приёме у губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области. Отметим, что в этом году всего было подано более 500 заявок на участие в акции «Губернаторский дневник».