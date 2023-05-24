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Общество

Суд постановил взыскать 637,5 млн рублей с предприятия «Евро-Керамика Печоры»

Арбитражный суд Псковской области решил признать общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры» и общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика» взаимозависимыми лицами. Об этом ПАИ сообщили в суде.

В постановлении суда решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры» в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации задолженность в сумме 637 572 897 рублей 34 копейки, включая недоимку по налогам в размере 408 152 108 рублей, пени в сумме 223 155 079 рублей 34 копейки, штрафы в размере 6 265 710 рублей.

Также решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 рублей.

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области. 

Напомним, в компании «Евро-Керамика Печоры» сложилась сложная экономическая ситуация в связи с применением в её отношении обеспечительных мер налоговой задолженности другого предприятия — ООО «Евро-Керамика». Арбитражный суд Псковской области по иску налоговой инспекции Москвы наложил на счета и имущество ООО «Евро-Керамика Печоры» обеспечительные меры. Позже арбитражный суд Псковской области снял ряд ограничений с предприятия «Евро-Керамика Печоры».

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