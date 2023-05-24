Уравнять субсидии для всех регионов призвали псковские фермеры

11:23, 24 мая 2023, ПАИ

Если молоко не начнёт продаваться, фермеры не смогут кормить животных и придётся пустить их на мясо. Это негативно скажется на генетическом фонде животных. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщила председатель СПК «Исса» Оксана Нани.

«Генетический фонд не будет восстановлен ещё десятки лет. Субсидии - это хорошо, но желательно, чтобы они по всем регионам были одинаковыми. Если из Луги возят молоко и имеют субсидию круглый год 3,5 рубля, то мы имеем субсидию только за зимнее молоко - 1 рубль 70 копеек. А Татарстан привозит молоко в Смоленск, поскольку у них субсидия 8 рублей. Конечно, мы даже внутри России не сможем конкурировать», — подчеркнула Оксана Нани.

Начинающий фермер, председатель СК «Семейные традиции» Надежда Блохина рассказала о проблеме со сбытом картофеля, моркови и свеклы. «Как сельскохозяйственный кооператив, мы обратились зимой в «Ленту», но получили отказ только потому, что у нас нет своего склада. Более того, им картофель нужен, зашитый в строчку, размером 50+. Но я не могу себе позволить купить линии по сортировке», – рассказала гостья медиацентра.

Оксана Нани призвала своевременно принять важные решения. Так, по ее мнению, на ГСМ субсидирование не нужно, сельхозпроизводителям нужна фиксированная цена, как в прошлом году это было с минеральными удобрениями.

«Это обеспечит снижение себестоимости, что даст возможность высвободить средства на приобретение кормов. А субсидирование может быть не только на произведенное молоко, но и изначально должны быть квоты на ввоз. Мы говорим, что у нас много картофеля, а питерские рынки интересуются, где им дешевле закупить: в Псковской области или из Египта привезти. Должны быть дотации и на экспорт продукции. И это надо делать сейчас», — уверена Оксана Нани.