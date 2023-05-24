Борис Елкин: Молодёжь – наше будущее

12:16, 24 мая 2023, ПАИ

Молодёжь – наше будущее. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 мая.

«Молодёжь – наше будущее. С ней надо активно работать, растить и будущих чиновников, и будущих деятелей культуры. Когда будет выпускной, мы с ребятами ещё раз встретимся и пообщаемся», – отметил глава города.

Он подчеркнул, что вчера во время празднования последнего звонка в Пскове один из выпускников сказал со сцены интересную длинную речь.

«У нас много интересных ребят, у них большое будущее, главное, чтобы они воспользовались возможностями. Да и у нас молодёжь - люди до 35 лет, поэтому я и сам считаю себя молодёжью», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что вчера для 1 260 выпускников Пскова прозвенел последний школьный звонок. Центральное мероприятие по традиции прошло на Вечевой площади Псковского кремля, где собрались выпускники городских школ. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.