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Общество

Светомузыкальный фонтан в Пскове планируют построить в этом году

Новый светомузыкальный фонтан на территории сквера 60-летия Октября в Пскове планируют построить в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

По его словам, проект, который будут реализовывать, уже выбрали. «Проект непростой: это немаленький фонтан, больше 12 метров в диаметре. Все видели его на видео», — добавил Борис Елкин.

Он также пояснил, что реализация проекта зависит от многих факторов, и добавил, что строительство будет осуществляться при помощи Сбербанка.

Отвечая на вопрос про фонтан, который планировали построить на площади Ленина, Борис Елкин отметил, что там фонтан тоже напрашивается. Однако, по его мнению, он должен быть меньшего размера. 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в Пскове появится новый светомузыкальный фонтан. Он также запустил голосование на своих страницах в соцсетях, представив горожанам два возможных проекта на выбор. В итоге жители путём голосования определили концепцию нового светомузыкального фонтана в Пскове.

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