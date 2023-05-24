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Общество

Борис Елкин: В первую очередь дизайн-код будут внедрять на крупных улицах Пскова

В первую очередь дизайн-код будут внедрять на крупных улицах Пскова. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил глава города Борис Елкин. 

Он рассказал, что основную работу сейчас ведут на главных улицах города, среди которых, например, Рижский проспект и улица Коммунальная. Далее планируется уходить вглубь города на маленькие улочки. «Где-то приходится нам сейчас демонтировать вывески, которые не согласуются с дизайн-кодом. Идёт и работа по согласованию новых вывесок», – рассказал глава города о ходе работе.

Борис Елкин отметил, что на Рижском проспекте, улицах Юбилейной и Коммунальной много торговых центров, вывески на которых нужно в обязательном порядке приводить в соответствие с дизайн-кодом.

Глава Пскова также напомнил, что дизайн-код будет масштабироваться на муниципалитеты. «Руководителям муниципалитетов пожелаю терпения и работы в рамках нормативных документов», – подчеркнул он.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу. 

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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