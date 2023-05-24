Глава Пскова – о муралах: Это вселяет в микрорайон дополнительную жизнь

13:03, 24 мая 2023, ПАИ

О рисовании муралов в Пскове рассказал глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы начинали с тематических муралов в честь 6-й роты, МЧС, разведчиков. Затем была работа с комитетом по культуре Псковской области. Конечно, это вызвало много вопросов и много положительных отзывов. Я считаю, что это хорошая история, чтобы оживить панельные дома и непривлекательные «углы». Это вселяет в микрорайон дополнительную жизнь», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что новые муралы нарисовали на улице Коммунальной и на улице Труда в Пскове.