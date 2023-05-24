Борис Елкин назвал способ пресечь вандализм в Пскове

13:45, 24 мая 2023, ПАИ

Чтобы предотвратить случаи проявления вандализма, нужно давать молодёжи выплёскивать накапливающуюся у них энергию. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил глава Пскова Борис Елкин.

Глава города отметил, что в последнее время в Пскове начали часто регистрировать случаи вандализма. Обычные горожане, по мнению Бориса Елкина, ни в коем случае не должны страдать из-за того, что отдельные личности не справляются со своими эмоциями.

Он также отметил, что сотрудники полиции оперативно разыскали вандалов, учинивших погром на улицах города. «Там возбуждаются уголовные дела. Думаю, это заставит людей лишний раз задуматься о неотвратимости наказания, и они снимут напряжение где-то в другом месте», – подчеркнул глава Пскова.

Борис Елкин отметил, что ему очень жаль, что дети испортили себе жизнь таким образом. По его мнению, чтобы предотвратить подобные ситуации, с молодёжью надо работать на уровне школ и спортивных секций. «Надо дать им возможность где-то тратить энергию, создавать спортивную инфраструктуру, строить ФОКОТы, чем мы и занимаемся», – заявил глава Пскова.

По его словам, недавно построенный многофункциональный спортивный комплекс на «Электроне» пользуется у псковичей большой популярностью.

«Таких мест в городе должно быть больше. То же касается скейт-парков – у них популярность безумная, подростки там пропадают целыми днями», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, 22 мая глава Пскова Борис Елкин сообщил о том, что вандалы подожгли футбольные ворота с баскетбольным кольцом в парке Гагарина.