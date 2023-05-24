Площадку для брейкеров планируют установить на Октябрьском проспекте в Пскове

19:35, 24 мая 2023, ПАИ

Псковские брейкеры обратились к главе Пскова Борису Елкину за помощью в создании площадки для тренировок и выступлений. Об этом глава города сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Нужно отметить, что ребята — молодцы, и тренеры, и выступающие. Они призёры соревнований разных уровней и достойно представляют наш регион», — отметил гость медиацентра.

По его словам, брейкеры сами предложили место для размещения площадки. «Тренировки у ребят проходят на Октябрьском проспекте, площадку планируется установить рядом с их студией. <...> Их запрос — им нужна гладкая поверхность. Они обычно возят с собой линолеум. Мы ещё поработаем над этим вопросом», — заключил Борис Елкин.

А как псковские брейкеры потанцевали в кабинете у Бориса Елкина, читайте по ссылке.

На данный момент команда Псковской области насчитывает более 500 воспитанников: 360 — в Пскове и Псковском районе, 150 — в девяти районах Псковской области: в Дедовичах, Бежаницах, Пушкинских Горах, Дно, Опочке, Печорах, Порхове, Острове, Палкино.