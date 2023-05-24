Внутренние отделочные работы ведутся в здании «Октября» в Пскове

14:43, 24 мая 2023, ПАИ

Подрядчик приступил к внутренним отделочным работам на территории бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть определённые трудности с финансированием. Сейчас главное – открыть фасад, убрать забор, благоустроить территорию вокруг, «внутрянку» подрядчик уже делает. Мы с Михаилом Юрьевичем [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] работаем с федеральным центром», – сказал глава города.

Ранее сообщалось, что «умная» автобусная остановка может появиться на площади Ленина в Пскове. Напомним, реконструкция здания стартовала в 2021 году, когда начались проектирование и строительно-монтажные работы.