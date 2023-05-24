России стоит обратить внимание на рынок сбыта в странах СНГ – эксперт

15:14, 24 мая 2023, ПАИ

России стоит обратить внимание на рынок сбыта в странах СНГ. Такое мнение в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ высказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте по Псковской области Галина Леонова.

«У нас единое пространство и правила, поэтому наладить процесс будет проще. А чтобы вывезти товар в Китай или Арабские Эмираты, надо соответствовать требованиям, а они у них в части ввоза продукции одни из самых жёстких в мире», – пояснила она.

Как отметила Галина Леонова, по меморандуму с Китаем Россия поставляет туда исключительно мороженое и частично мясо.