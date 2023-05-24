России стоит обратить внимание на рынок сбыта в странах СНГ – эксперт
России стоит обратить внимание на рынок сбыта в странах СНГ. Такое мнение в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ высказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте по Псковской области Галина Леонова.
«У нас единое пространство и правила, поэтому наладить процесс будет проще. А чтобы вывезти товар в Китай или Арабские Эмираты, надо соответствовать требованиям, а они у них в части ввоза продукции одни из самых жёстких в мире», – пояснила она.
Как отметила Галина Леонова, по меморандуму с Китаем Россия поставляет туда исключительно мороженое и частично мясо.
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