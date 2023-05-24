Борис Елкин рассказал о взаимодействии администрации с предпринимателями

15:13, 24 мая 2023, ПАИ

О взаимодействии предпринимателей с администрацией Пскова рассказал глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть нормативные документы, договорные отношения, которые предприниматели подписывают и должны соблюдать. Мы всегда настроены на диалог, но просто зачастую это переходит в то, что мы выставляем претензии, судимся, а нас представляют «душителями» бизнеса. Люди в итоге проигрывают суды, а потом пытаются прийти и договориться», – сказал Борис Елкин.

Отметим, что в Псковской области с 22 по 26 мая проходит Неделя предпринимательства. Псковский центр «Мой бизнес» подготовил серию мероприятий, которые будут проходить в течение всей недели.