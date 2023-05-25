О внедрении дизайн-кода в регионе рассказал главный архитектор Псковской области

10:39, 25 мая 2023, ПАИ

О внедрении дизайн-кода на территории Псковской области рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Эксперт отметил, что реализация концепции создания единого стиля торговых вывесок началась с исторической части Пскова. Сейчас же затронута периферийная его часть. В Пскове изменения в правила благоустройства в части размещения вывесок и графического материала по дизайн-коду произошли ещё пару лет назад. По Псковской области – в прошлом году. С этого года дизайн-коды уже внедряют и в муниципалитетах региона. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кодов. Как отметил Евгений Шапкин, работа набирает обороты.

«Главное – снять противоречащее, это важно. Есть понятие архитектурного облика, здания, улицы. Фасад состоит, особенно если это старое здание, из множества архитектурных элементов. У современных зданий эти элементы – свои. И вывеска также является частью фасада, облика здания и должна гармонично вписываться в общий строй. Это определённая эстетика. Мы же не носим на левой ноге ботинок, а на правой – сапог», – подчеркнул главный архитектор Псковской области.

Сейчас при правительстве Псковской области существует специальная рабочая группа по рассмотрению вывесок. Её председатель Евгений Шапкин отметил, что их задача – консультировать представителей муниципалитетов, помогать решать вопросы по дизайн-коду, если всё в порядке – согласовать.

Отметим, что собственники торговых вывесок до 1 сентября текущего года должны привести в соответствие вывески с новыми требованиями дизайн-кода.

«Однозначно это нужно. Я знаю, что люди обращают внимание. Я состою в Совете главных архитекторов регионов России. Мы обсуждаем, что в регионах происходит. В частности, коллеги очень заинтересованы нашим опытом. Где-то поздравляют. Признают, что есть благотворные изменения», – заключил Евгений Шапкин.