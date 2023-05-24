Торги на разработку проекта объединения вокзалов в Пскове намерены провести в июне

16:22, 24 мая 2023, ПАИ

Смету по созданию единого транспортного узла по организации приёма и отправки пассажиров автобусного и железнодорожного транспорта подготовили в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Осметили стоимость проектно-сметной документации. Думаю, в июне выставим на торги, чтобы до конца года проект разработать», – отметил Борис Елкин.

Напомним, в результате переустройства привокзальной площади будет изменена схема движения и остановки общественного и легкового транспорта. Ещё одно решение касается реорганизации автовокзала. Для удобства граждан он будет оборудован в помещениях железнодорожного вокзала. Зона ожидания пассажиров будет увеличена до 80 посадочных мест.